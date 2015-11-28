Голодомор является проявлением многовековой гибридной войны России против Украины - Порошенко

Голодомор 1932-33 гг., память жертв которого украинцы чтят сегодня, является проявлением многовековой гибридной войны России против Украины, написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Молимся за многомиллионный небесный легион украинского народа. Светлые души невинно убиенных украинцев здесь, незримо рядом с нами. Голодомор - это ничто иное как проявление многовековой гибридной войны, которую Россия ведет против Украины», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В этом году исполняется 82 года организованному коммунистической властью бывшего СССР геноциду украинского народа – Голодомору 1932-1933 годов.

В Киеве, как и в других городах Украины и за рубежом состоятся траурные мероприятия к Дню памяти жертв Голодоморов. Тема мероприятий: «Люди правды, те кто сохранял свидетельства и доносил их миру».

По данным последнего исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями, в Украине в 1932-1934 годах от голода умерли около 4 млн человек, или 13% всего населения.

Согласно другим данным, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека, каждый час – 1 тыс. 440, ежесуточно – 34 тыс. 560. Таким образом погибли 4,5 млн украинцев.