Рада закрыла сегодняшнее заседание, не рассмотрев ни одного законопроекта
14:05, 27 ноября 2015Политика
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Сегодня в сессионном зале было недостаточное количество депутатов.
Следующее заседание состоится 8 декабря / Фото УНИАН
Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла сегодняшнее заседание парламента.
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Как передает корреспондент УНИАН, она напомнила, что следующее заседание состоится 8 декабря.
Сегодня Верховная Рада не рассматривала ни одного законопроекта, поскольку в сессионном зале было недостаточное количество депутатов.
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