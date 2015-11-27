Рада закрыла сегодняшнее заседание, не рассмотрев ни одного законопроекта

14:05, 27 ноября 2015
Политика
932 0

Сегодня в сессионном зале было недостаточное количество депутатов.

Следующее заседание состоится 8 декабря / Фото УНИАН

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла сегодняшнее заседание парламента.

Читайте такжеГройсман считает, что нынешняя Рада работает в три раза интенсивнее предыдущих

Как передает корреспондент УНИАН, она напомнила, что следующее заседание состоится 8 декабря.

Сегодня Верховная Рада не рассматривала ни одного законопроекта, поскольку в сессионном зале было недостаточное количество депутатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter