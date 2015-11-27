Рада закрыла сегодняшнее заседание, не рассмотрев ни одного законопроекта

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла сегодняшнее заседание парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, она напомнила, что следующее заседание состоится 8 декабря.

Сегодня Верховная Рада не рассматривала ни одного законопроекта, поскольку в сессионном зале было недостаточное количество депутатов.