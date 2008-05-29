Тимошенко встречает Ющенко в аэропорту

Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который прибыл в Киев после завершения государственного визита к Канаде, встречает в аэропорту “Борисполь” премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент не хочет подписывать закон, который касается наполнения доходной части государственного бюджета («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»), и подчеркнула, что намерена вместе с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ утром встретить в аэропорту В.ЮЩЕНКО и убедить его в необходимости подписать данный закон.