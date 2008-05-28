Ющенко: Украина давно нуждается в прагматичном правительстве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство “вернуться с выборов” и заняться практической работой. Об этом он заявил в комментарии журналистам в Торонто.

В.ЮЩЕНКО заметил, что Украина давно нуждается в прагматичном правительстве, которое занималось бы не пиаром, а прагматичной работой на благо нации.

Президент заметил, что не помнит в мировой практике случаев, когда заседания правительства, “как мыльную оперу”, транслируют на телевидении.

Он заметил, что правительства всех стран без публичности, не выливая мусор наружу, работают над улучшением жизни. “Я чувствую, что нашему правительству недостает прикладной, прагматичной политики”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что не хочет очень глубоко комментировать сегодняшние заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, но он хотел бы видеть министров в своих кабинетах, а не на майданах. “Я являюсь партнером правительства и партнером парламента относительно организации стабильной работы. Мне как никому выгодно, чтобы эта работа была стабильной”, - отметил В.ЮЩЕНКО.