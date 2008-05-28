Тимошенко: сценарий, о котором объявил Луценко - абсолютно реален

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает абсолютно реальным озвученный министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО сценарий возможного государственного переворота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Наши аналитические материалы, которые мы имеем, абсолютно подтверждают слова Ю.ЛУЦЕНКО. Я хочу поблагодарить и Юрия ЛУЦЕНКО и Давида ЖВАНИЮ и всех честных депутатов фракции «Наша Украина – Народная самооборона», которые сегодня, собственно, удерживают демократическую коалицию и не допускают ее уничтожения. И то, что против них сегодня используют такие методы, еще раз подтверждает, что оглашенный Ю.ЛУЦЕНКО сценарий является абсолютной реальностью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО 27 мая заявил, что в государстве происходит политический переворот. Он обвинил главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ и одного из лидеров Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА в заговоре, направленном на развал демократической коалиции, создание так называемой “широкой коалиции” и возврат государства в “заказные времена кучмизма”.

Процессы, которые происходят, Ю.ЛУЦЕНКО назвал “государственным” и “политическим” переворотом, а также назвал “абсолютно очевидным” факт поддержки Президентом В.ЮЩЕНКО отмеченного “плана БАЛОГИ-КОЛЕСНИКОВА”.