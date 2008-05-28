Яценюк не собирается возглавлять Единый Центр

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не намерен возглавлять политическую партию «Единый центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Одесской облгосадминистрации, комментируя информацию некоторых СМИ о том, что спикеру парламента якобы предлагают стать председателем партии «Единый центр».

«Я не собираюсь возглавлять никакой политический проект. А если и придется когда-то возглавить, то лишь тот, который создам лично», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

«Мне, как председателю Верховной Рады, вообще-то не хотелось бы комментировать ситуацию, которая в настоящее время сложилась в правящей коалиции, поскольку за это несут ответственность, в первую очередь, координаторы и члены этой коалиции. Председатель парламента все-таки должен быть председателем всего украинского парламента, а не только его части» - отметил он.

Однако, заметил А.ЯЦЕНЮК, «у коалиции есть системные и хронические заболевания, которые были еще на стадии ее формирования. Это – слабость коалиции и, к сожалению, определенное лишняя эмоциональность и импульсивность коалиции. Но считаю, что не все еще потеряно, все зависит от политических лидеров и их амбиций. Если угомонить политические амбиции коалиции, сразу станет намного лучше работать, нежели каждый из оппонентов коалиции думает».

Как сообщал УНИАН, сегодня газета "Дело", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что председателю ВР А.ЯЦЕНЮКУ предлагают возглавить партию "Единый центр".

По данным издания, 12 июля состоится всеукраинский учредительный съезд партии "Единый центр". В канун съезда "Единый центр" активизировал работу по привлечению новых членов партии.

"ЯЦЕНЮКУ в новом проекте БАЛОГИ отводят главную роль", - пишет издание, отмечая, что "ему уже не раз предлагали возглавить "Единый центр", однако председатель парламента пока не соглашается".