БЮТ начинает сбор подписей за отставку Медведько

БЮТ начинает собирать подписи для отставки генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я хочу сообщить, что сегодня наша политическая сила начинает собирать подписи за отставку генерального прокурора, который сейчас находится за границей в командировке или в зарубежном отпуске, поправляет свое здоровье, а в это время в стране осуществляются репрессии известных политиков в Украине. Я хочу напомнить, что Юрий ЛУЦЕНКО возглавлял список блока «Наша Украина – Народна самооборона» на выборах в парламент», - сказала она.

Лидер БЮТ рассчитывает, что вся демократическая коалиция поддержит это требование.