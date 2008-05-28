БЮТ начинает сбор подписей за отставку Медведько
15:34, 28 мая 2008Политика
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Генпрокурор сейчас за границей
|Александр МЕДВЕДЬКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.
«Я хочу сообщить, что сегодня наша политическая сила начинает собирать подписи за отставку генерального прокурора, который сейчас находится за границей в командировке или в зарубежном отпуске, поправляет свое здоровье, а в это время в стране осуществляются репрессии известных политиков в Украине. Я хочу напомнить, что Юрий ЛУЦЕНКО возглавлял список блока «Наша Украина – Народна самооборона» на выборах в парламент», - сказала она.
Лидер БЮТ рассчитывает, что вся демократическая коалиция поддержит это требование.
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