Тимошенко: в КС сработала широкая коалиция Ющенко и ПР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Конституционный Суд принял решение о признании неконституционными некоторых норм закона о госбюджета-2008 по политическому заказу Секретариата Президента и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании правительства.

«Это колоссальная уничтожительная акция против, в первую очередь, Украины, против народа Украины, против правительства, против коалиции, принята на заказной основе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.,

Премьер-министр уверена, что такое решение Конституционный Суд принял под давлением Секретариата Президента и Партии регионов.

«Я хочу, чтобы вы знали, какая грязная и беспрецедентная борьба на уничтожение ведется с правительством, и Конституционный Суд, который представляет сегодня политические силы, к сожалению, принимает заказные политические решения. В Конституционном Суде объединились те люди, которые представляют Президента страны и Партию регионов. Практически там сработала широкая коалиция», - пояснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, решение КС направлено на уничтожение всех доходных и расходных частей государственного бюджета.

Премьер уточнила, что речь идет об отмене целого ряда источников пополнения государственной бюджета и Пенсионного фонда.

«Отменена норма об отчислениях в фонд заработной платы сборов на выплату пенсий. И сейчас, если правительство и Верховная Рада срочно не примут решение для того, чтобы нивелировать то, что на заказ сделал Конституционный Суд, пенсионеры могут остаться без пенсий», - заявила глава правительства.

Кроме того, по ее словам, в соответствии с решением КС отменены отчисления в другие фонды общеобязательного социального страхования.

«Без источников финансирования остается выплата помощи в связи с временной нетрудоспособностью, по безработице, в связи с несчастными случаями на производстве», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также утверждает, что в соответствии с решением КС отменяются акцизные сборы на табак и спирт, а также льготный режим уплаты НДС сельхозпроизводителями.

«Сумма потерь бюджета может несколько раз превысить расчетную сумму на 2008 год. Практически мы можем потерять значительную часть дохода бюджета», - считает она.

Глава правительства также сообщила, что решением Конституционного Суда в расходной части бюджета отменена норма о выплате помощи при рождении первого, второго и третьего ребенка.

Кроме того, по ее словам, отменена норма о повышении выплат матерям, имеющим пятеро и более детей, отменены льготы детям войны, дополнительные выплати чернобыльцам, а также инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп.

«Уничтожено практически все, что относится к социальным выплатам», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которыми сужаются или ликвидируются льготы и социальные гарантии для граждан страны.

Судья КС, докладчик по этому вопросу Дмитрий ЛЫЛАК отметил, что прекращено конституционное производство по конституционному представлению 101 депутата относительно тех норм закона о госбюджете на 2008 год, которые еще не вступили в силу.