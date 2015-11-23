Чубаров хочет создать контактную группу, которая займется деоккупацией Крыма

Народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предлагает создать контактную группу на высшем уровне, которая бы занималась деоккупацией Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

«Ситуация, сложившаяся в связи с обесточиванием временно оккупированной АР Крым живо обсуждается, в том числе, и политиками других правительств, нашими партнерами», - отметил он.

Читайте такжеКабмин ввел временный запрет на перемещение грузов в Крым

Чубаров призвал Яценюка обратиться от имени правительства к международным партнерам для того, чтобы как можно скорее образовать контактную группу на высшем уровне, которая бы в перечень мероприятий противодействия агрессии России в отношении Украины включала бы и вопросы, связанные с деоккупацией Крыма.

«Я думаю, что или контактная группа на высшем уровне, или расширение Минской группы было бы в интересах Украины», - заметил Чубаров.