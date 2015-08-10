Чубаров: деоккупация Крыма будет неотвратимой

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Международный день коренных народов мира, который отмечается 9 августа.

«Россия, оккупировав Крым, в самых пренебрежительных и агрессивных формах пренебрегла всеми мыслимыми и немыслимыми нормами международного права, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 сентября 2007 года», - говорится в сообщении.

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По словам Чубарова, «неотвратимая деоккупация Крыма будет сопровождаться принудительным возвращением России в рамки международного права, в котором права коренных народов занимают одно из центральных мест».

Россия, оккупировав Крым, в самых пренебрежительных и агрессивных формах пренебрегла всеми мыслимыми и немыслимыми нор... Posted by Рефат Чубаров on Sunday, August 9, 2015

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Как сообщал УНИАН ранее, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что сейчас крымские татары вынуждены «переживать новый вариант геноцида», исполнителем которого является «талантливая наследница СССР – путинская Россия».