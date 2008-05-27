В Едином Центре настаивают, что БЮТ должен ответить за Киев

Провал блока НУ-НС на выборах в Киеве является следствием попытки Юрия ЛУЦЕНКО по сугубо конъюнктурным соображениям "прикрыться брендом «Наша Украина», говорится в переданном агентству УНИАН заявлении президиума партии "Единый Центр" о предварительных результатах выборов Киевского городского председателя и Киевского городского совета

В заявлении отмечается, что принципиальные решения Ю.ЛУЦЕНКО принимал без согласования с партнерами по блоку.

"Выборы в Киеве окончательно доказали политическое банкротство «Народной самообороны», а также соинициаторов этой авантюры – Блока Тимошенко. В целом это нанесло значительный удар по демократической коалиции", - заявляют в "Едином Центре".

"Единый Центр" убежден, что за результаты выборов в столице, которые почти не изменили ситуацию в Киевсовете, БЮТ должен нести полную ответственность.

"Анонсированная Блоком Тимошенко «очистка» Киева привела к тому, что инициаторы выборов получили в столице громкое поражение, а тот, от кого БЮТ пытался «очистить» город, получил еще больший мандат доверия избирателей. Оправдание в проигрыше путем обвинений партнеров по Демократической коалиции и Секретариату Президента является уже традиционным аргументом БЮТа – эта политическая сила продолжает терять поддержку избирателей, не имея действенной программы действий как на киевском уровне, так и на общегосударственном", - заявляет президиум "Единого Центра".