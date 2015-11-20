Касько удивлен, что бывший подзащитный Луценко может отстаивать его увольнение из ГПУ

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Касько отметил, что в 2007 году он был адвокатом Луценко в уголовном деле о злоупотреблении служебным положением при обращении с наградным оружием.

"Благодаря моей правовой позиции и качественном отстаивании ее в суде Подольский районный суд Киева 26 марта 2007 года отменил постановление о возбуждении уголовного дела против Юрия Луценко по факту злоупотребления служебным положением при обращении с наградным оружием", - заявил Касько.

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Он также отметил, что после этого он отстоял интересы Луценко в Апелляционном суде. Киева. "Дело против Юрия Луценко тогда развалилось. Именно за это меня преследовали в дальнейшем главы ГПУ Ренат Кузьмин и Виктор Пшонка. Я помог на то время ему и его семье и никогда не напоминал ему об этом", - заявил Касько.

Сейчас, по словам заместителя генпрокурора, его лично "крайне удивляет тот факт, что Луценко отстаивает его увольнение с должности".

"Если действительно так происходит - мне очень обидно это слышать, и я надеюсь, кто бы не сформировал такую позицию господина Луценко - он все таки поймет, что его ввели в заблуждение и используют. Если у него лично есть претензии ко мне - я готов их выслушать и ответить на них", - заявил Касько.