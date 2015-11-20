В ГПУ допускают объявление подозрения Левочкину по преследованию "автомайдановцев"

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью УНИАН.

«У нас есть данные, которые позволяют не скажу утверждать (потому что у нас не сообщено о подозрении), но достаточно обоснованно предполагать о том, что действительно происходила координация привлечений к ответственности, как минимум «автомайдановцев», из Администрации президента», - отметил он.

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли ожидать в ближайшее время в ВР представления на снятие неприкосновенности и арест народного депутата Левочкина, который возглавлял некоторое время администрацию Януковича, он отметил, что «сначала мы проверяем тех лиц, которые непосредственно контактировали с председателями судов или судьями, а дальше уже можно говорить, кто давал им эти указания. Конечно, если будут собраны доказательства и будет сообщено о подозрении причастным лицам», - заявил Горбатюк.