Кабмин распорядился создать мемориал героев Небесной сотни

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №1186 от 18 ноября.

Правительство отнесло новосозданное учреждение в сферу управления Украинского института национальной памяти.

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Самому институту Кабмин поручил утвердить устав мемориального учреждения и принять меры для проведения его государственной регистрации и назначения руководителя.

Министерству финансов вместе с Министерством культуры и Институтом национальной памяти поручено предусматривать во время подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2016 и последующие годы средства на содержание мемориала.

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Напомним, ранее с предложением создать мемориал героев Небесной сотни выступил президент Петр Порошенко.