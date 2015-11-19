Кабмин распорядился создать мемориал героев Небесной сотни
Кабинет министров распорядился образовать государственное учреждение "Мемориальный комплекс героев Небесной сотни - музей достоинства".
Об этом сказано в распоряжении Кабмина №1186 от 18 ноября.
Правительство отнесло новосозданное учреждение в сферу управления Украинского института национальной памяти.
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Самому институту Кабмин поручил утвердить устав мемориального учреждения и принять меры для проведения его государственной регистрации и назначения руководителя.
Министерству финансов вместе с Министерством культуры и Институтом национальной памяти поручено предусматривать во время подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2016 и последующие годы средства на содержание мемориала.
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Напомним, ранее с предложением создать мемориал героев Небесной сотни выступил президент Петр Порошенко.