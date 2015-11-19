В БПП предлагают Раде запретить сигнальные голосования
17:58, 19 ноября 2015Политика
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Депутат Верховной Рады из фракции "Блок Петра Порошенко" Виктор Пинзеник предлагает парламенту запретить председательствующему на заседаниях проводить рейтинговые голосования по вопросам повестки дня.
Пинзеник предлагает запретить сигнальные голосования / Фото УНИАН
Соответствующий законопроект №3487 депутат внес 16 ноября.
Документом предлагается исключить из статьи 28 закона о регламенте Рады пункт, разрешающий председательствующему проводить рейтинговое (сигнальное) голосование для прогнозирования результатов голосования по вопросам повестки дня пленарного заседания парламента.
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По мнению автора, сигнальное голосование стало "способом выдавливания решений, нередко оно используется многократно по одному вопросу", поэтому с целью недопущения подобных случаев Пинзеник и предлагает его запретить.
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