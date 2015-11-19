В БПП предлагают Раде запретить сигнальные голосования

Соответствующий законопроект №3487 депутат внес 16 ноября.

Документом предлагается исключить из статьи 28 закона о регламенте Рады пункт, разрешающий председательствующему проводить рейтинговое (сигнальное) голосование для прогнозирования результатов голосования по вопросам повестки дня пленарного заседания парламента.

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По мнению автора, сигнальное голосование стало "способом выдавливания решений, нередко оно используется многократно по одному вопросу", поэтому с целью недопущения подобных случаев Пинзеник и предлагает его запретить.