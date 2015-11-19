Сообщение о заминировании Закарпатского облсовета оказалось ложным – полиция

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Ужгородском отделе Главного управления национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, информация о заминировании сессионного зала, где проходило первое заседание Закарпатского областного совета VII созыва, поступила в полицию около 14:00 – в то время, когда в сессионном зале продолжалось тайное голосование по избранию председателя областного совета. Однако даже после объявления в сессионном зале сообщения о минировании, депутаты и присутствующие журналисты не вышли из зала. Депутаты продолжали процедуру голосования.

На место выехали сотрудники полиции, кинологи, сотрудники Управления ГСЧС в Закарпатской области, а также скорая помощь.

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В сессионном зале провели обследования кинологи с собакой и специалисты с саперными устройствами.

"В ходе обследования административного здания взрывные устройства и вещества не выявлены", - сообщили в полиции Ужгорода.

Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, сообщившего о заминировании.

Как сообщал УНИАН, Закарпатский облсовет нового сегодня не смог избрать председателя совета.

Единственный кандидат на должность председателя совета, внесенный в бюллетени для голосования, - представитель ВО "Батькивщина" Александр Кеменяш - не набрал необходимого количества голосов. Следовательно, при отсутствии других кандидатур, депутаты проголосовали за объявление перерыва в заседании до вторника, 24 ноября.