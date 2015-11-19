Закарпатский облсовет "заминировали" во время избрания председателя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время первого заседания Закарпатского областного совета VII созыва сообщил председатель Золтан Лендьел.

Сообщение о заминировании поступило в момент, когда началось тайное голосование за кандидатуру председателя Закарпатского областного совета.

В бюллетени для голосования внесена одна кандидатура – представителя ВО "Батькивщина" Александра Кеменяша. Ни одна другая политическая группа не выдвинула своего кандидата на пост председателя областного совета.

После сообщения о заминировании голосование не прекратилось, депутаты продолжили подходить к кабинке для голосования. Не покинули сессионный зал и представители СМИ и общественности. Милиция проводит поисковые мероприятия.

По результатам местных выборов 25 октября в Закарпатский областной совет прошли 6 политических партий: "Единый центр" (19 мандатов), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (15 мандатов), "Видродження" (11 мандатов), КМКС-Партия венгров Украины (8 депутатов), ВО "Батькивщина" (7) и "Оппозиционный блок" (4).