Перепалки, заминирование и кража урны: Закарпатский облсовет не смог избрать председателя

Как передает корреспондент УНИАН, единственный кандидат на должность председателя совета, внесенный в бюллетени для голосования, - представитель ВО "Батькивщина" Александр Кеменяш, не набрал необходимого количества голосов. За него проголосовали только 32 депутата, один - против и один - воздержался (всего в облсовете 64 депутата).

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Поэтому в отсутствие других кандидатур депутаты проголосовали за объявление перерыва в заседании до вторника, 24 ноября.

Перед началом процедуры голосования за председателя облсовета, во время перерыва, объявленного для избрания председателя счетной комиссии, Кеменяш составил список депутатов, которые поддерживают его на должность председателя, и объявил об этом.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации, первый номер в списке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарнисть" Геннадий Москаль в ответ на такую информацию начал призывать депутатов блокировать трибуну, чтобы не допустить "позорного голосования".

"Это мукачевский сценарий", - сказал Москаль. На выкрики из зала, что это сессия не одного депутата, председатель ОГА выкрикнул, что это сессия "не одного клана". Обращаясь к Кеменяшу, Москаль сказал: "Ты хочешь так стать председателем? Так позорно стать? Я был в оппозиции к Ющенко и Януковичу, а не лизал задницу, как ты!".

Между депутатами началась словесная перепалка. Затем был объявлен перерыв в заседании.

Перепалки и перерыв для проведения консультаций продолжались более трех часов. Под конец Кеменяш попросил депутатов от БПП "Солидарность" на переговоры и вышел с ними из сессионного зала.

Во время проведения этих переговоров председательствующий объявил, что исчез ящик для голосования. Через некоторое время ящик вернули, однако поступило сообщение о заминировании сессионного зала областного совета.

Несмотря на споры и ложное сообщение о заминировании, голосование состоялось. Большинство депутатов Кеменяша не поддержали.

Как сообщает Mukachevo.net, в ходе голосования сломали кабинку для голосования, а также украли и разбили урну для голосования депутаты от БПП "Солидарнисть" и "Видродження". И то, и другое оперативно было восстановлено.

Как сообщал УНИАН, в момент, когда началось тайное голосование, поступило сообщение о заминировании здания облсовета, однако никто не покинул сессионный зал и депутаты продолжили подходить к кабинке для голосования. Милиция проводит поисковые мероприятия.