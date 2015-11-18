Портнов попросил главу СБУ Грицака объяснить, почему он скрыл факт работы советником беглого Якименко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Портнов, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины времен Януковича.

"Думаю, что ко второй годовщине Майдана Главе Службы Безопасности Украины Василию Грицаку пора объяснить обществу, почему при назначении на свой пост он скрыл сведения, что в период самых кровавых событий 2013-2014 года он работал официальным советником Главы СБУ Александра Якименко", - отметил он.

Читайте такжеСБУ расследует более 40 дел против своих сотрудников за предательство - Грицак

Кроме того, Портнов потребовал от Грицака объяснений, почему тот не указал это в своей официальной биографии, чем именно он занимался в тот момент в СБУ и какова его роль в февральских событиях Революции Достоинства 2014 года.