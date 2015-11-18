Наливайченко отбыл в США: будет отчитываться о борьбе с коррупцией и противодействии агрессии РФ

Там он проведет ряд встреч с представителями Конгресса, Госдепартамента США и неправительственных организаций для обсуждения борьбы с коррупцией в Украине и помощи США в противодействии агрессии РФ на востоке страны.

Об этом УНИАН сообщил советник бывшего председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«Валентин Наливайченко по приглашению американских коллег прибыл в Вашингтон с двухдневным визитом, который продлится 19 и 20 ноября. В рамках этого визита он проведет важные встречи в Конгрессе и Государственном департаменте США», - отметил он.

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По его словам, на встречах будут обсуждаться агрессия РФ против Украины, ситуация на востоке, «пути помощи, которые США оказывают и могут оказывать Украине в рамках нашей освободительной борьбы».

«С другой стороны – это тема коррупции, которая является не менее опасным врагом для Украины. Об этом тоже пойдет речь на встречах Наливайченко и в правительстве США, и во время встреч с представителями неправительственных организаций», - добавил Лубкивский.

Также, по его словам, одной из целей визита экс-главы СБУ в Вашингтон является развитие взаимодействия с американским правительством и неправительственными организациями в вопросах борьбы с коррупцией.

«Кроме того, состоится выступление Наливайченко в Фонде Карнеги за международный мир, в рамках этого выступления состоится ознакомление присутствующих с политической и экономической ситуацией в Украине, также Наливайченко ответит на те вопросы, которые интересуют наших партнеров за океаном», - отметил Лубкивский.