Порошенко рассказал о своей стратегии борьбы с коррупцией, процитировав Линкольна

Глава государства выступал на антикоррупционной конференции, передает "112 Украина".

"Если бы у меня было 8 часов для того, чтобы срубить дерево, я бы потратил 6 часов для того, чтобы наточить мой топор", - процитировал президент, отметив, что авторство этой фразы приписывают американскому президенту Аврааму Линкольну.

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"Это тот, который изображен на 5 долларовой купюре, хотя в коррупционных схемах, по словам правоохранителей, большим спросом пользуются бумажки с Франклином. Цитирование Линкольна уместно, чтобы проиллюстрировать нашу борьбу с коррупцией", - заключил глава государства.

Ранее Порошенко заявил, что США довольны борьбой с коррупцией в Украине.