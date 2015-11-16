Порошенко рассказал о своей стратегии борьбы с коррупцией, процитировав Линкольна
Президент Украины Петр Порошенко процитировал президента США Авраама Линкольна, чтобы описать собственную стратегию борьбы с коррупцией.
Глава государства выступал на антикоррупционной конференции, передает "112 Украина".
"Если бы у меня было 8 часов для того, чтобы срубить дерево, я бы потратил 6 часов для того, чтобы наточить мой топор", - процитировал президент, отметив, что авторство этой фразы приписывают американскому президенту Аврааму Линкольну.
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"Это тот, который изображен на 5 долларовой купюре, хотя в коррупционных схемах, по словам правоохранителей, большим спросом пользуются бумажки с Франклином. Цитирование Линкольна уместно, чтобы проиллюстрировать нашу борьбу с коррупцией", - заключил глава государства.
Ранее Порошенко заявил, что США довольны борьбой с коррупцией в Украине.