СБУ предупредила украинцев об опасности детского спецпитания из России

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ

По результатам инициированной СБУ экспертизы, проведенной профессиональным учреждением по контролю качества лекарственных средств, препараты диетического (лечебного) питания для детей больных фенилкетонурией "Тетрафен"/"Нутриген" и "Афенилак" российского производства не соответствуют установленным критериям безопасности.

В них установлен завышенный уровень свинца и кадмия более чем в 10 раз от предельного. Это приводило к многочисленным побочным реакциям, а также к ухудшению состояния здоровья у больных детей.

Министерством экономического развития и торговли против российского поставщика и украинского импортера опасных препаратов применены специальные санкции в виде временного приостановления внешнеэкономической деятельности.

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В настоящее время органами Государственной санитарно-эпидемиологической службы решается вопрос относительно запрета к обороту в Украине опасных для здоровья детей больных фенилкетонурией препаратов диетического (лечебного) питания российского производства.

Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская призвала граждан быть осторожными с российскими продуктами специального диетического питания.

"Уважаемые родители! Будьте осторожны с продуктами специального диетического питания для детей российского производства", - написала она на своей странице в Facebook.