Балога поздравил киевлян

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА призывает парламентскую коалицию и Кабинет Министров после завершения выборов в Киеве вернуться к выполнению коалиционного соглашения и сосредоточиться на решении безотлагательных проблем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В частности, напомнил руководитель Секретариата, это принятие изменений в государственный бюджет, принятие первоочередных законопроектов согласно взятым обязательствам, борьба с инфляцией и ростом цен.

«Коалиция и сформированное ею правительство должны наконец прекратить внутренние баталии и начать конструктивную работу. Шоу, вроде блокировки парламента, следует прекратить, а не продолжать, как бы это кому-то не хотелось», – сказал В.БАЛОГА.

Комментируя проведение выборов в Киеве 25 мая, глава Секретариата Президента выразил уверенность, что они состоялись согласно требованиям действующего законодательства, а ход голосования не дает оснований подвергнуть сомнению их легитимность.

По словам В.БАЛОГИ, были соблюдены необходимые процедуры, что позволило киевлянам свободно сделать свой выбор в интересах того или другого кандидата и политической силы.

«Приветствую киевлян с завершением напряженной избирательной кампании. Есть надежда на то, что новоизбранная столичная власть будет работать на интересы общества и города, даст новый импульс развитию Киева, сможет решить хотя бы часть сложных заданий жизнедеятельности многомиллионного мегаполиса», - подчеркнул руководитель президентского Секретариата.

Он отметил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО на протяжении всей избирательной кампании отмечал важность честного и открытого политического соперничества, без применения грязных приемов и запрещенных методов. В частности, глава государства ориентировал правоохранительные органы на противодействие каким-либо попыткам фальсифицировать результаты выборов или вмешиваться в работу избирательных комиссий, независимо от того, с чьей стороны будут делаться такие попытки, добавил В.БАЛОГА. «Все выявленные нарушения во время голосования будут тщательно изучены, им дадут надлежащую правовую оценку. Расчет отдельных политических сил на то, что они смогут отшлифовать на киевских выборах технологии подкупа и манипуляций, не оправдался. Работники правоохранительных органов отчитаются перед Президентом за свою работу», - подчеркнул глава Секретариата.

Оценивая первые итоги голосования и данные экзит-поллов, В.БАЛОГА обратил внимание на то, что отсутствие единого кандидата от демократических сил существенно сказалось на показателе их поддержки, “постоянные внутренние дрязги в демократическом лагере также оттолкнули значительную часть избирателей”.

«Неутешительные результаты на киевских выборах тех политических сил, которые создали большинство в Верховной Раде, убедительно свидетельствует о категорическом неприятии обществом постоянного провоцирования конфликтов как способа ведения политической борьбы”, - отметил В.БАЛОГА.

По его мнению, “БЮТ и «Наша Украина - Народная самооборона» получили четкий сигнал: людям надоели ссоры и раздор, они хотят видеть во власти ответственные политические силы, способные работать взвешенно, эффективно, в интересах общества и страны. Киевляне отказали в поддержке тем, кто не способен на согласованные действия на общегосударственном уровне, и не захотели переносить проблемы из парламента и правительства в городскую власть».

В.БАЛОГА не исключил вероятности того, что политические силы, получившие на выборах в столице весьма скромный результат, будут пытаться путем инициирования судебных процессов подвергнуть сомнению легитимность избирательной кампании и ее итог. «Уже сегодня те, кто добивался переизбрания власти в Киеве и был уверен в своей убедительной победе, громко заявляют о фальсификациях. Конечно, каждый участник гонки имеет право обратиться в суд с жалобой на нарушение. Однако если это делается не для установления истины, а с целью оправдания собственного проигрыша и создания пиар-шума, то надежды на достижение какого-то позитивного эффекта от такого шага напрасны. Времена уже не те, и горевание по украденной победе уже давно воспринимаются людьми как плач аутсайдеров», - подчеркнул В.БАЛОГА.