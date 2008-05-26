Киевская ТИК обработала почти четверть протоколов

Киевская городская территориальная избирательная комиссия обработала протоколы 253 избирательных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным результатам, в Киевсовет проходит 7 партий и избирательных блоков.

В частности, Блок Черновецкого набирает 30,59%, БЮТ – 22%, Блок Кличко – 10,57%, Блок Литвина – 7,95%, “Гражданский актив Киева“ - 5,86%, Партия регионов – 4,11%, Блок Катеринчука - 3,38%.

Другие партии и блоки, по данным обработки протоколов с 253 участков, набирают меньше 3%. Всего на досрочных выборах в Киеве работало 1026 участков.