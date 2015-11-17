В Мелитополе выборы мэра выиграл кандидат БПП Минько
15:48, 17 ноября 2015Политика
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Во втором туре выборов мэра Мелитополя (Запорожская область) победил кандидат от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарнисть", секретарь горсовета предыдущего созыва Сергей Минько.
Мэром Мелитополя избран Сергей Минько / mv.org.ua
Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
За Минько отдали голоса 23698 избирателей, а за кандидата от партии "Оппозиционный блок", главврача Мелитопольского онкологического диспансера Александра Рябикова - 17446, что составляет соответственно 57,6% и 42,4% от действительных голосов (55,78% и 41,06% от всех проголосовавших).
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Явка во втором туре составила 35,09%.
В первом туре за Минько проголосовало 13820 избирателей (32,39%), а за Рябикова - 10496 (24,6%).
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