Результаты подсчета со 163 избирательных участков в Киеве

По данным подсчета голосов на 163 участках в Киевсовет проходит 7 партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

Согласно обнародованным данным, Блок Черновецкого набирает 30,48%, БЮТ – 22,04%, Блок Кличко – 10,56%, Блок Литвина – 7,99%, ГАК – 5,91%, Партия регионов – 4,11%, Блок Катеринчука – 3,34%.

Остальные партии и блоки по данным со 163 участков набирают меньше 3%.

Всего на досрочных выборах в Киеве было открыто 1026 участков.