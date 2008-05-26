Результаты подсчета со 163 избирательных участков в Киеве
08:21, 26 мая 2008Политика
2340 0
Данные обнародовала ТИК
По данным подсчета голосов на 163 участках в Киевсовет проходит 7 партий и блоков.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
Согласно обнародованным данным, Блок Черновецкого набирает 30,48%, БЮТ – 22,04%, Блок Кличко – 10,56%, Блок Литвина – 7,99%, ГАК – 5,91%, Партия регионов – 4,11%, Блок Катеринчука – 3,34%.
Остальные партии и блоки по данным со 163 участков набирают меньше 3%.
Всего на досрочных выборах в Киеве было открыто 1026 участков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter