Результаты подсчета со 138 избирательных участков в Киеве
БЛЧ занимает 44 места в Киевсовете
По данным Киевской территориальной избирательной комиссии, после подсчета результатов голосования на 138 (из 1026) избирательных участках, в Киевский городской совет проходят семь избирательных блоков и партий:
Блок Черновецкого - 30,99% (44 места из 120)
Блок Тимошенко - 21,94% (31)
Блок Кличка - 10,67% (15)
Блок Литвина - 7,57% (11)
ГАК - 5,91% (8)
Партия регионов - 4,17% (6)
Блок Катеринчука - 3,34% (5)
Блок Омельченко (2,26%), НУНС (1,99%) и ВО "Свобода" (1,96%) пока находятся ниже 3-процентного барьера.
Кандидаты на место городского головы после подсчета результатов голосования на 143 избирательных участках набирают:
Черновецкий - 37,75%
Турчинов - 18,46%
Кличко - 17,61%
Пилипишин - 6,15%
Катеринчук - 4,25%
Горбаль - 2,52%
Омельченко - 2,39%
Тягнибок - 1,34%.