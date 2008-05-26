Результаты подсчета со 138 избирательных участков в Киеве

По данным Киевской территориальной избирательной комиссии, после подсчета результатов голосования на 138 (из 1026) избирательных участках, в Киевский городской совет проходят семь избирательных блоков и партий:

Блок Черновецкого - 30,99% (44 места из 120)

Блок Тимошенко - 21,94% (31)

Блок Кличка - 10,67% (15)

Блок Литвина - 7,57% (11)

ГАК - 5,91% (8)

Партия регионов - 4,17% (6)

Блок Катеринчука - 3,34% (5)

Блок Омельченко (2,26%), НУНС (1,99%) и ВО "Свобода" (1,96%) пока находятся ниже 3-процентного барьера.

Кандидаты на место городского головы после подсчета результатов голосования на 143 избирательных участках набирают:

Черновецкий - 37,75%

Турчинов - 18,46%

Кличко - 17,61%

Пилипишин - 6,15%

Катеринчук - 4,25%

Горбаль - 2,52%

Омельченко - 2,39%

Тягнибок - 1,34%.