Винницкая городская избирательная комиссия объявила технический перерыв в заседании до 17 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской Сети ОПОРА в Винницкой области.

По сообщению, 16 ноября Винницкая городская ТИК, приняв протоколы о результатах выборов городского головы на всех 158 участках города, отправила представителей пяти УИК (№051536, 051547, 051548, 051550 и 051441) для изготовления уточненных протоколов.

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После этого городская избирательная комиссия объявила технический перерыв до 13:00 часов 17 ноября.

Как сообщал УНИАН, в Виннице во второй тур выборов на должность городского головы прошли ныне исполняющий обязанности мэра Винницы Сергей Моргунов и Людмила Щербаковская.