Глава апелляционного суда Киева Головачев и судья Дзюбин, который рассматривает дело Корбана, посетили АП перед заседанием - источник

Согласно информации нашего источника, судьи встречались с заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым, на встречу их привезла машина руководителя УГО Валерия Гелетея.

В пресс-службе Администрации президента Украины и приемной председателя Апелляционного суда Киева не подтвердили и не опровергли информацию о сегодняшнем визите председателя этого суда Ярослава Головачева и судьи Вячеслава Дзюбина на улицу Банковая, 11, в помещение АП.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос агентства, в Администрации президента сослались на то, что для того, чтобы выяснить любой вопрос даже с охраной, необходим официальный письменный запрос. Поэтому сейчас, по словам собеседника агентства, предоставить никакой информации не представляется возможным.

В приемной председателя Апелляционного суда города Киева также не стали комментировать информацию о сегодняшнем визите двух судей на Банковую и пообещали выяснить этот вопрос позже.

Соответствующие информационные запросы агентством также были направлены в учреждения.

Напомним, ранее, 13 ноября, группа народных депутатов из межфракционного объединения "УКРОП" уже обращалась к АП, СБУ, ГПУ и УГО с требованием провести проверку фактов относительно визитов Головачева и других судей в Администрацию президента.

Депутатское обращение подписали Виталий Куприй, Борис Филатов, Валентин Дидыч, Андрей Денисенко, Александр Дубинин и Тарас Батенко.

«Чтобы обеспечить необходимое властям решение и посадить Геннадия (Корбана, - УНИАН) за решетку, коллегию судей, которая будет рассматривать вопрос (Дзюбин, Бец, Сокуренко), а также председателя суда Головачева уже третий день подряд под надзором СБУ автомобилями АП возят на Банковую, где накачивают инструкциями и угрозами", – сообщил в социальной сети Фейсбук нардеп Андрей Денисенко.

Как ранее сообщал УНИАН, завтра, 17 ноября, в 12:00 начнется заседание Апелляционного суда города Киева, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты лидера УКРОПа Геннадия Корбана и Генеральной прокуратуры Украины на его домашний арест. Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста политика – сообщила пресс-секретарь «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.