Глава апелляционного суда Киева Головачев и судья Дзюбин, который рассматривает дело Корбана, посетили АП перед заседанием - источник
Как сообщают источники УНИАН, председатель Апелляционного суда города Киева Ярослав Головачев и судья Вячеслав Дзюбин, который является членом коллегии судей, которые завтра, 17 ноября, должны рассматривать жалобу прокуратуры относительно домашнего ареста Геннадия Корбана, сегодня после обеда посетили Администрацию президента Украины.
Согласно информации нашего источника, судьи встречались с заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым, на встречу их привезла машина руководителя УГО Валерия Гелетея.
В пресс-службе Администрации президента Украины и приемной председателя Апелляционного суда Киева не подтвердили и не опровергли информацию о сегодняшнем визите председателя этого суда Ярослава Головачева и судьи Вячеслава Дзюбина на улицу Банковая, 11, в помещение АП.
Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос агентства, в Администрации президента сослались на то, что для того, чтобы выяснить любой вопрос даже с охраной, необходим официальный письменный запрос. Поэтому сейчас, по словам собеседника агентства, предоставить никакой информации не представляется возможным.
В приемной председателя Апелляционного суда города Киева также не стали комментировать информацию о сегодняшнем визите двух судей на Банковую и пообещали выяснить этот вопрос позже.
Соответствующие информационные запросы агентством также были направлены в учреждения.
Напомним, ранее, 13 ноября, группа народных депутатов из межфракционного объединения "УКРОП" уже обращалась к АП, СБУ, ГПУ и УГО с требованием провести проверку фактов относительно визитов Головачева и других судей в Администрацию президента.
Депутатское обращение подписали Виталий Куприй, Борис Филатов, Валентин Дидыч, Андрей Денисенко, Александр Дубинин и Тарас Батенко.
«Чтобы обеспечить необходимое властям решение и посадить Геннадия (Корбана, - УНИАН) за решетку, коллегию судей, которая будет рассматривать вопрос (Дзюбин, Бец, Сокуренко), а также председателя суда Головачева уже третий день подряд под надзором СБУ автомобилями АП возят на Банковую, где накачивают инструкциями и угрозами", – сообщил в социальной сети Фейсбук нардеп Андрей Денисенко.
Как ранее сообщал УНИАН, завтра, 17 ноября, в 12:00 начнется заседание Апелляционного суда города Киева, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты лидера УКРОПа Геннадия Корбана и Генеральной прокуратуры Украины на его домашний арест. Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста политика – сообщила пресс-секретарь «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.