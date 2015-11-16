В ОБСЕ обеспокоены искажениями волеизъявления из-за избирательной системы в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в предварительных выводах, которые представители миссии передали журналистам после пресс-конференции.

"Результаты выборов по новой пропорциональной системе "открытых списков" выявили тенденцию к неравномерному представительству местных общин. В некоторых округах кандидаты, которые имеют наибольшую поддержку, не были избраны, в то время как кандидаты, которые были вторыми или третьими в гонке, получили места в советах, что вызывает беспокойство по поводу того, способна ли избирательная система отобразить волеизъявление избирателей", - говорится в предварительных выводах.

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При этом отмечается, что положения закона о местных выборах, которыми регулируется проведение второго тура, недостаточно четко регулируют некоторые важные вопросы процесса.

"Центральная избирательная комиссия приняла постановление, которое имело целью разъяснить некоторые положения закона о выборах относительно проведения второго тура голосования, но она лишь повторила положения закона. Таким образом, возможность урегулирования вопросов, которые оказались проблемными во время проведения первого тура выборов, использована не была", - сказано в выводах.

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