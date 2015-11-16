Мэром Павлограда избран кандидат "Оппоблока" Вершина

Как передают "События Днепропетровска", результаты второго тура выборов мэра Павлограда 16 ноября озвучила журналистам председатель городской избирательной комиссии Любовь Комендант.

По данным горизбиркома, за Вершину отдали свои голоса 21 078 (59,69%) избирателей, за кандидата от партии УКРОП Евгения Терехова – 14 237 (40,31%).

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Таким образом, городским головой Павлограда избран Вершина.

По словам председателя комиссии, голосование и процедура подсчета голосов прошли без нарушений – ни одна из участковых комиссий не получила соответствующих жалоб. Явка избирателей во втором туре составила 41%, или 36840 человек.

Вершина заявил, что своими первыми шагами на посту мэра он видит обновление кадрового состава горисполкома.

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В свою очередь Терехов признал свое поражение и поблагодарил своих избирателей.

"Мы проиграли бой, но не войну! Поэтому продолжаем работать так, как в период предвыборной кампании... Я расстроен, но счастлив", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, по итогам первого тура за Вершину проголосовало 14 130 избирателей (35,56%), за Терехова - 7 341 избиратель (18,47%).