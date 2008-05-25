В Киеве на одном из участков милиция задержала двух журналистов

Сегодня около 14.00 на избирательном участке №53 в Печерском районе Киева сотрудники органов внутренних дел задержали двух журналистов газеты всеукраинского объединения «Свобода»: Тараса БОДНАРА и Николая КИНДЗЕРСКОГО, которые наблюдали за ходом голосования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Свобода», по разъяснению милиционеров, задержанные доставлены в Печерский райотдел милиции для выяснения личностей.

ВО «Свобода» расценивает действия милиционеров как нарушение прав журналистов и избирательного законодательства и требует официальных объяснений со стороны Министерства внутренних дел Украины.