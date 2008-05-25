Яценюк встретится с членами Совета Европы

26 мая в 18-00 состоится встреча Председателя Верховной Рады Украины А.Яценюка с членами Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств странами - членами Совета Европы (Мониторингового комитета) (ул.Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд). Нужна аккредитация. Телефон: 255-30-74. Аккредитация проводится 23 мая с 11-00 до 13-00.

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