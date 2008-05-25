На избирательных участках линейки будут использовать не по назначению

Комитет избирателей Украины констатирует, что голосование на досрочных выборах мэра Киева и городского совета проходит спокойно.

Как сообщили УНИАН в Комитете избирателей Украины, на этих выборах работают 10 мобильных групп комитета, посещающих избирательные участки во всех районах города.

По данным КИУ, все избирательные участки начали свою работу своевременно, в комиссиях существует кворум. Голосование проходит в спокойной обстановке.

Оправдался прогноз Комитета избирателей о низком качестве списков избирателей на каждом участке. В списках есть неточности, которые уже исправлялись во время выборов в 2006 и 2005 годах, также массово не включенные в списки те, кому на момент выборов исполнилось 18 лет.

Одной из технических проблем, которые могут возникнуть во время голосования, может стать переполнение избирательных урн. Поскольку бюллетени достаточно большие по размеру, они занимают много места в урнах. На отдельных участках урны уже были заполнены наполовину, хоть проголосовало только 15% избирателей. КИУ советует избирателям плотнее свертывать бюллетени, а членам комиссий - линейками «утрамбовывать» бюллетени в урнах.