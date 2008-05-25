В Киевской городской ТИК открылся пресс-центр

При Киевской городской территориальной избирательной комиссии во время выборов 25 мая будет работать пресс-центр (ул. Крещатик, 36, ІІ этаж, Колонный зал).

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь КГТИК Сергей ЧЕПИНСКИЙ, пресс-центр организован для лучшего и более удобного освещения масс-медиа работы теризбиркома.

Пресс-центр оборудован 10 компьютерами с Интернетом, брифинг-зоной, где после 22.00 кандидаты в депутаты Киевсовета и Киевского городского председателя смогут прокомментировать выборы.

Также на экранах в пресс-центре будет освещаться информация о состоянии хода голосования.

Всю информацию о явке избирателей будет объявлять председатель Киевского городской ТИК Галина БИЛЫК.