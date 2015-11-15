Порошенко заявляет об эскалации ситуации на востоке и повышении уровня боевой готовности

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось сегодня вечером.

Президент заявил, что наблюдается эскалация ситуации на востоке Украины в последнее время.

«Мы действительно видим твердые демонстрации эскалации ситуации на востоке. Возросло количество обстрелов, и реакция наша была мгновенной. Я отдал совершенно ясный приказ, что как только создается угроза для жизни украинских военных, наших воинов, наших героев, украинские военные имеют право открывать ответный огонь. И это уже привело к соответствующим последствиям: были уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы боевиков, одна из которых подошла на 80 м к нашему наблюдательному посту. И наши военные действовали абсолютно профессионально, подпустили их, это было ночью, они были обеспечены тепловизорами, обеспечили ответную реакцию, диверсионно-разведывательная группа была уничтожена», - сообщил Порошенко

По его словам, в вещах, которые были брошены террористами, были найдены документы, подтверждающие российское гражданство тех, кто осуществлял эту атаку.

«Мы резко повысили уровень боевой готовности и шаги, которые украинская армия будет предпринимать для защиты», - подчеркнул Порошенко.

Он сказал, что сейчас и завтра проводятся необходимые встречи с руководством Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и указываются места, где, по данным разведки, хранятся неотведенные тяжелая техника и артиллерия.