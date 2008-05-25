Евровидение-2008 называет победителей

Украинский представитель на песенном конкурсе “Евровидение-2008” Ани ЛОРАК с песней «Shady Lady» заняла второе место, победителем конкурса стал Дима Билан (Россия), третье место у Каломиры, исполнительницы из Греции.

Победитель по итогам голосования получил 272 баллов, у Ани Лорак - 230, у Каломиры - 218 баллов.

Дальше участники разместились так: 4. Армения (199), 5. Норвегия (182), 6. Сербия (160), 7. Турция (137), 8. Азербайджан (132), 9. Израиль (124), 10. Босния и Герцеговина (110), 11-12. Грузия и Латвия (по 83), 13. Португалия ( 69), 14. Исландия (64), 15. Дания (60), 16-17. Испания и Албания (по 55), 18-19. Швеция и Франция (по 47), 20. Румыния (45), 21. Хорватия (44), 22. Финляндия (35), 23-25. Великобритания, Германия и Польша (по 14).

Наивысший балл Диме Билану поставили 7 стран: Украина, Эстония, Латвия, Израиль, Армения, Беларусь и Литва, второе место отдали 5 (Сербия, Молдова, Румыния, Венгрия, Финляндия), третье - тоже 5 (Кипр, Мальта, Азербайджан, Черногория и Грузия)

Украине первое место отдала Португалия, второе (по 10 баллов) - Латвия, Израиль, Польша, Мальта, Азербайджан, Беларусь, Грузия, третье (8) - Албания, Чехия, Турция и Россия. По 7 баллов отдали Ани Лорак Болгария, Молдова, Испания, Хорватия и Дания, по 6 - Сербия, Кипр, Венгрия, Андорра, Ирландия, Греция, Литва, по 5 - Великобритания, Исландия, Армения, по 4 - Македония, Эстония и Черногория, по 3 - Босния-Герцеговина, Румыния, Финляндия, еще два балла пришли из Словении и один из Бельгии.

Греческую певицу поддержали: Великобритания, Германия, Албания, Сан-Марино, Кипр, Румыния (по 12 баллов), Болгария (10), Бельгия, Сербия, Венгрия, Андорра, Армения (по 8).

Таким образом, следующий конкурс “Евровидение-2009” состоится в Москве.

В нынешнем конкурсе участвовали представители 43-х стран.

Интересно, что из 25 финальных песен 14 исполнялись на английском языке и еще 4 – на двух язиках, из которых один английский. Верность национальному языку сохранили исполнители из Румынии, Боснии, Финляндии, Хорватии, Турции, Португалии, Сербии.