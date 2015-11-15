Порошенко с супругой проголосовали во второму туре местных выборов (видео)
13:31, 15 ноября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко надеется, что сегодня, во время голосования в некоторых городах во втором туре выборов мэров, волеизъявление граждан будет обеспечено, и никакого влияния административного ресурса не будет.
Порошенко надеется, что сегодня на выборах никакого влияния админресурса не будет / Скриншот: 112.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после голосования с супругой Мариной Порошенко во втором туре мэра столицы на избирательном участке в Киеве.
“Я очень надеюсь, что сегодня - 15 ноября – в день второго тура выборов городских голов также волеизъявление граждан будет обеспечено, и никакого влияния админресурса не будет”, - сказал он.
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Президент призвал граждан не оставаться сегодня дома, а избрать городских голов, которые благодаря-децентрализации, получают широкие полномочия.
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