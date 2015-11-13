Сорос рассказал об ожиданиях международного сообщества от Порошенко

Председатель Фонда «Открытого общества» Джордж Сорос заявляет, что международное сообщество ожидает от украинского президента Петра Порошенко реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе конференции "Реформы: преодолевая «старую» Украину".

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"И народ, и те, кто поддерживает новую Украину за рубежом, ожидают, что президент (Петр Порошенко - УНИАН) возьмет на себя ответственность за процесс реформ, которых требует общественность. Я убежден, что он готов к этому, и только он так поступит - страна последует его примеру ", - заявил Сорос.

Также он сказал, что, по его мнению, глава Украинского государства и премьер-министр Арсений Яценюк близки к согласию относительно некоторых персональных изменений в правительстве. Сорос считает, что это должно "устранить нынешнюю неопределенность и придать новый толчок процессу реформ".