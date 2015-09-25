Порошенко обсудил с Комиссаром ЕС состояние реформ в Украине
Президент Петр Порошенко провел встречу с Комиссаром ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Верой Юровою, во время которой детально обсуждалось состояние внедрения реформ в Украине, в частности конституционной, антикоррупционной и судебной.
Как сообщает президентская пресс-служба, глава государства заверил, что решительно настроен на проведение конституционной реформы, в частности, относительно радикальных изменений в судебной системе.
«Порошенко отметил важность оценки европейскими экспертами из Венецианской комиссии законопроектов по конституционным изменениям с судебной реформы. В свою очередь Вера Юрова позитивно оценила последние шаги украинской власти в реализации антикоррупционной политики, в частности создание Национального антикоррупционного бюро», - говорится в сообщении.
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Порошенко заверил, что безопасность, борьба с коррупцией и решительно реформирования судебной системы являются первыми приоритетами его деятельности.
«Мы должны продемонстрировать нашим гражданам и нашим европейским партнерам, а также и агрессору, который оккупировал часть нашей территории, что мы – успешная страна, которая проводит реформы», – отметил президент.
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Кроме того, глава государства проинформировал о ситуации вокруг мирного урегулирования на Донбассе и выполнения Минских договоренностей. Он обратил внимание на опасность, которую представляют для мирного урегулирования намерения провести фейковые выборы на оккупированных территориях.
Также Порошенко подчеркнул важность проведения предстоящих местных выборов в Украине и отдельно отметил роль женщин в процессах принятия решений и выборах. «Мы полностью поддерживаем усилия Европейского Союза в формировании нового видения и перспективы расширения прав и возможностей женщин как фактор, который создает условия для устойчивого развития с учетом новых тенденций в мире», – заявил президент.
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Как сообщал УНИАН ранее, исполняющий обязанности генерального прокурора Юрий Севрук во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам правосудия, потребителей и гендерного равенства Верой Юровой заявил, что новые местные прокуратуры начнут действовать 15 декабря 2015 года. Приказы об утверждении штатов местных прокуратур уже подписаны.