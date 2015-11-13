Сорос о реформе госслужбы в Украине: Низкая зарплата чиновников порождает коррупцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе конференции "Реформы: преодолевая «старую» Украину".

Известный меценат отметил, что важно в Украине провести реформу государственной службы и налоговой системы. Он обратил внимание, что всесторонняя законодательная база для реформы госслужбы была рассмотрена в первом чтении в Верховной Раде еще в апреле.

По его убеждению, "президент Украины и премьер-министр должны позаботиться о том, чтобы окончательное голосование за эти законы, которое запланировано на 24 ноября, было успешным".

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Известный финансист напомнил, что Европейская комиссия зарезервировала значительные средства для повышения заработной платы для государственных служащих, но обусловила выделение этих средств необходимостью внедрения нового законодательства о государственной службе. К этим условиям также относится одобрение Кабинетом министров Украины стратегии и соответствующего плана действий.

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Сорос напомнил заявление главы представительства Европейского Союза в Украине Яна Томбинского, что ЕС окажет помощь Украине для реформы государственной службы. Сумма, которую ЕС планирует предоставить Украине, составляет 160 млн долларов.

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Как отметил Сорос, на самом деле, этих средств недостаточно. "Кроме того, недостаток действующего плана заключается в том, что заработная плата членов правительства и парламентариев ограничена суммой, которая составляет около 290 евро", - сказал Сорос.

Он убежден, что такая низкая зарплата порождает коррупцию.