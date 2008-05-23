Луценко не исключает досрочных выборов президента и парламента...

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что еще до конца нынешнего года могут состояться досрочные парламентские и президентские выборы.

Такое мнение он высказал в эфире 5 канала сегодня.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, если в Украине и в дальнейшем будут наблюдаться негативные тенденции в политике, если глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не изменит свою политику, то «могут произойти конституционные процессы, которые приведут к досрочным парламентским и президентским выборам еще до конца этого года».