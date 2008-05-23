Медведчук подал в суд на СБУ и Наливайченко

Сегодня Шевченковский районный суд Киева зарегистрировал исковое заявление Виктора МЕДВЕДЧУКА к Cлужбе безопасности Украины и и.о. начальника СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО.

Об этом сообщается на официальном сайте Социал-демократической партии Украины (объединенной).

В иске В.МЕДВЕДЧУК "просит признать недостоверной и неподтвержденной информацию, озвученную руководителем СБУ на брифинге 19 мая 2008 года, где, как известно, господин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил о якобы причастности Виктора МЕДВЕДЧУКА к нарушениям избирательного законодательства в процессе предвыборной агитации на выборах в Киевсовет".

По данным СДПУ(о), в исковом заявлении, в котором отмечается, что право человека на честь и достоинство гарантировано Конституцией Украины, особо подчеркивается, что по закону Украины "О службе безопасности Украины", СБУ является государственным органом, который действует на принципах законности и уважения к правам человека, а также внепартийным.

Как сообщалось, 19 мая временно исполняющий обязанности председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Службой безопасности задокументировано 35 случаев подкупа избирателей и разоблачена схема подкупа избирателей под названием «Вавилон», которая является разработкой российских политтехнологов.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что возглавляемое им ведомство проверяет причастность к заказу у российских политтехнологов системы "Вавилон" гражданина Украины Виктора МЕДВЕДЧУКА.

21 мая Служба безопасности Украины опросила бывшего руководителя Администрации экс-президента Леонида КУЧМЫ В.МЕДВЕДЧУКА о возможной причастности к применению незаконной избирательной технологии «Вавилон».

В частности, по словам начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Василия ГРИЦАКА, «Службой безопасности проведен опрос гражданина МЕДВЕДЧУКА Виктора Владимировича". "Те объяснения, которые он предоставил, будут приобщены к материалам проверки», - сказал он, отметив при этом, что после проведения проверки будет сделана соответствующая правовая оценка.