Тимошенко встретится с Путиным в узком кругу?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретится в Минске с главой Правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Планируется, что встреча состоится в узком кругу сразу после завершения заседания Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств.

Как сообщал УНИАН, представители российской делегации в Минске сегодня сообщили, что премьер-министр России Владимир ПУТИН проведет двустороннюю встречу только с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО. Для проведения остальных встреч согласие премьер-министра России получено не было.