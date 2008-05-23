Тимошенко встретится с Путиным в узком кругу?
15:20, 23 мая 2008Политика
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Сообщение на правительственном портале
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретится в Минске с главой Правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Планируется, что встреча состоится в узком кругу сразу после завершения заседания Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств.
Как сообщал УНИАН, представители российской делегации в Минске сегодня сообщили, что премьер-министр России Владимир ПУТИН проведет двустороннюю встречу только с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО. Для проведения остальных встреч согласие премьер-министра России получено не было.
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