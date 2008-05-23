Путин отказался встречаться с Тимошенко

Сегодня в Минске, где проходит очередной Совет глав правительств государств СНГ, премьер-министр России Владимир ПУТИН проведет двухстороннюю встречу лишь с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили представители российской делегации в Минске.

Для проведения остальных встреч согласие со стороны премьер-министра России получено не было.

Как сообщалось, ранее планировалась двухстороння встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра России В.ПУТИНА. Заявки на встречу с премьером Росси подавали и премьер-министры других стран.