Руководителей житомирской "Свободы" вызывают на допрос по беспорядкам у Рады 31 августа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной организации ВО "Свобода".

"Только что мне принесли повестку в полицию. Вызывают на пятницу (13 ноября - УНИАН) к следователю Житомирского областного управления новосозданной Национальной полиции. Номер производства совпадает с тем, по которому арестовали Юрия Сиротюка и еще несколько десятков защитников Конституции. Примечательно, что повестки пришли накануне первого заседания Житомирского областного совета и голосования во втором туре выборов городского головы", – цитирует пресс-служба Кизина.

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Также сообщается, что следственное управление Главного управления Национальной полиции в Житомирской области просит предоставить списки Житомирской областной организации ВО "Свобода" с указанием контактных данных.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации произошли столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие пытались штурмовать ВР, бросали брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

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Бывшего народного депутата от ВО "Свобода" Сиротюка вместе с другими "свободовцами" подозревают в организации беспорядков возле парламента 31 августа. По решению Печерского райсуда с 4 ноября он находится под домашним арестом.