В Днепропетровске киберпреступники скупили более 5 тысяч голосов избирателей – Филатов

Покупка голосов осуществлялась через мобильную программу.

«Сейчас достоверно доказано, что за биткоины, конвертированные в гривну на сумму 4,3 миллиона, было скуплено более 5000 голосов избирателей», – сообщил депутат.

Мое сегодняшнее отсутствие в Раде связано с пребыванием в Киберполиции МВД.Почти целый день давал пояснения по результ... Posted by Borys Filatov on Tuesday, 10 November 2015

Он добавил, что есть полный доступ к фамилиям, копиям паспортов, номерам мобильных телефонов, банковским карточкам людей, которые продали голоса.

Политик опубликовал списки причастных к подкупу. «Всех, кто узнал своих знакомых в этих списках, прошу сообщить об этом в правоохранительные органы», – призвал Борис Филатов.