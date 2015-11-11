В Днепропетровске киберпреступники скупили более 5 тысяч голосов избирателей – Филатов
12:11, 11 ноября 2015Политика
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Народный депутат, кандидат на должность городского головы Днепропетровска опубликовал на своей Facebook-странице доказательства подкупа избирателей в Днепропетровске с помощью электронных денег.
Политик опубликовал списки причастных к подкупу
Покупка голосов осуществлялась через мобильную программу.
«Сейчас достоверно доказано, что за биткоины, конвертированные в гривну на сумму 4,3 миллиона, было скуплено более 5000 голосов избирателей», – сообщил депутат.
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Он добавил, что есть полный доступ к фамилиям, копиям паспортов, номерам мобильных телефонов, банковским карточкам людей, которые продали голоса.
Политик опубликовал списки причастных к подкупу. «Всех, кто узнал своих знакомых в этих списках, прошу сообщить об этом в правоохранительные органы», – призвал Борис Филатов.
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