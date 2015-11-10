ЦИК утвердила расходы для проведения повторных выборов в четырех областях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия утвердила Распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования на выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов 15 ноября 2015 года на сумму 7 млн 1 тыс. грн», - сообщили в пресс-службе.

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Из этой суммы Житомирской ОГА выделено 532 тыс. 300 грн, Закарпатской ОГА – 668 тыс. 300 грн, Запорожской ОГА – 4 млн 514 тыс. 400 грн, Черновицкой ОГА – 1 млн 286 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН ранее, Верховная Рада приняла закон об особенностях проведения голосования на очередных выборах депутатов Красноармейского городского совета Донецкой области, депутатов Мариупольского городского совета Донецкой области, Красноармейского городского головы, Мариупольского городского головы (№3371-1).