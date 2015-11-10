Штайнмайер рассказал, когда вступит в силу закон об особом статусе Донбасса

Об этом заявил в столице ФРГ министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на проходящей в Берлине конференции, посвященной вопросам внешней политики, передает ТАСС.

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По его словам, в Париже "нормандская четверка" достигла договоренности, что "в день выборов на востоке Украины закон об особом статусе вступит в силу на предварительной основе". Если наблюдатели ОБСЕ подтвердят, что голосование было проведено надлежащим образом, закон "вступит в силу на постоянной основе", добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что все ее участники отметили недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

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В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".

Олланд также добавил, что в рамках встречи обсуждался вопрос амнистии, которая "должна случиться вместе с выборами". "Это означает, что иммунитет должен быть предоставлен и гарантирован всем кандидатам во время предвыборного периода", - сказал президент Франции.