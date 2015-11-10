Рада проголосовала за спецконфискацию для коррупционеров

За данный закон проголосовали 272 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает корреспондент УНИАН.

Председатель комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании парламента отметил, что предложенная Кабмином норма о распространении спецконфискации на все преступления не отвечает требованиям ЕС.

По его словам, директивой ЕС предусмотрено, что спецконфискация должна касаться лишь отдельных преступлений - коррупционных правонарушений, правонарушений, связанных с отмыванием денег, терроризмом, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и других.

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Он отметил, что правительством предлагалось применение спецконфискации к третьим лицам.

Кожемякин отметил, что одновременно в статье 6 директивы ЕС четко указано, что третье лицо по крайней мере должно было бы знать, что цель передачи имущества была направлена на избежание конфискации на основе конкретных фактов и обстоятельств, в том числе, передача или приобретение осуществлялось безвозмездно, или в обмен на сумму, значительно ниже рыночной стоимости.

Депутат сообщил, что во время подготовки ко второму чтению законопроекта поступило 96 поправок от народных депутатов, и комитетом было учтено 20 предложений.

Кожемякин доложил, что 9 ноября по поручению председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана было проведено заседание комитета. По результатам этого заседания подготовлена дополнительная сравнительная таблица к законопроекту, и в ней есть две поправки, одна из которых техническая - изменение названия проекта.

Он отметил, что вместе с юридическим управлением ВР будут доработаны правки по принятому закону.